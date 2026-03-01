Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charo Valcárcel presenta «Nais» en Vinseiro

El Centro Cultural de la parroquia estradense de Vinseiro acogió en la tarde de este viernes la presentación de Nais, el libro de la escritora local Charo Valcárcel. Esta es la primera novela de la autora, de género romántico, y que está inspirada en un matrimonio de la propia parroquia.

