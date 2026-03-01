Cerca de 480 hectáreas contribuyen a bajar la huella de carbono de la industria
Los montes comunales y las plantaciones privadas prevén absorber hasta el año 2053 cerca de 180.000 toneladas de gases de efecto invernadero | Aún continúan a la venta más de 23.000
Hace una docena de años, en 2014, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) puso en marcha un decreto mediante el que las industrias podían calcular su huella de carbono y compensarla con una participación económica en «proyectos de absorción», es decir, en plantaciones de sobre todo pino y abedul y, en menor medida, robles y castaños. ¿Por qué predomina el pino? Porque el compromiso de las comunidades de montes y plantaciones particulares es de 40 años, y la corta de esta especie suele rondar los 30, mientras los castaños y los robles precisan bastante más tiempo para someterse a una tala. Pero también es cierto que pinos, eucaliptos y abedules son muy efectivos a la hora de «secuestrar» carbono y metano.
Al margen de esta compra de derechos de absorción de dióxido de carbono, las empresas tienen que tomar medidas para reducir la emisión de gases contaminantes. Pueden participar las plantaciones de comuneros o de propiedades privadas efectuadas desde 2013, y a nivel provincial estos proyectos de absorción ocupan 3.512 hectáreas, con el ánimo de absorber durante su periodo de permanencia 1,82 millones de toneladas de dióxido de carbono, de las que aún están disponibles 314.209 toneladas, y cuyo precio suele estar fijado ya de antemano. En las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes están en marcha 23 proyectos de absorción, según los datos del Registro de huella de carbono del Miteco. Ocupan, en conjunto, 478,84 hectáreas, con la intención de eliminar 149.375 toneladas de CO2 de las que aún se pueden comprar los derechos de 23.067 toneladas. El dinero que pagan las empresas sirve para costear nuevas siembras y tratamientos de plagas, amén de contribuir a regenerar zonas degradadas por incendios, por ejemplo.
En este registro el alta más reciente en las comarcas, en octubre del año pasado, pertenece a las 26,37 hectáreas que repoblaron los comuneros de la parroquia lalinense de Zobra, para absorber 11.216 toneladas de dióxido de carbono, de las que están disponibles 2.037. Las comunidades de montes suelen ser las entidades más frecuentes en esta iniciativa, tanto porque suelen gestionar más superficie que una plantación privada como porque este ingreso extra les permite disponer de más fondos para continuar con la gestión de su entorno natural. Sin salir de Lalín, hay otras siete arboledas que sirven para mitigar el impacto industrial en la atmósfera. Así, el monte comunal Nogueira gestiona 18,93 hectáreas de Pinus pinaster, como en Zobra, que permitirán absorber 9.495 toneladas de CO2, y de las que están disponibles 1.725. En este caso, la plantación está promovida por Cartera Bétula SL , una firma madrileña vinculada a servicios financieros. ¿Y qué sentido tiene que una empresa de este tipo contribuya a plantar un bosque? Mucho, porque la huella de carbono tiene en cuenta el consumo de electricidad y de combustibles fósiles en la calefacción o en el desplazamientos de sus trabajadores.
Volvamos a Lalín, donde también suavizan el impacto industrial la plantación de 22,44 hectáreas de la comunidad de montes de Os Muiños, con 2.068 toneladas de absorción aún disponibles (prevé ‘limpiar’ 11.376). Esta comunidad de montes participa en el programa a través de la iniciativa Galicia Rexenera, de la Asociación Forestal Galicia. A ella también se acogieron el monte comunal de Méixome (18, 27 hectáreas) con el ‘secuestro’ de 10.643 toneladas de dióxido de carbono y ya sin ningún derecho disponible. Es más, en este caso se han retirado 1.935 toneladas. En ocasiones, el precio que ofrecen los intermediarios de empresas por estos derechos están muy por debajo del mercado para aumentar su margen de beneficios, y los comuneros descartan firmar el contrato para no «atar» esa superficie. Galicia Rexenera también cuenta en Lalín con 5,38 hectáreas de Eucalyptus nitens en montes comunales de O Carrio, por encima de la cantera (con 161 toneladas disponibles, de un total de 885), y otras 30,54 en el monte comunal de Bermés, donde se plantaron pino del país (como en las anteriores), abedules, castaños y robles. En Bermés se retiraron los derechos de 507 toneladas de absorción, pero siguen disponibles 858.
La lista lalinense remata con dos proyectos de comuneros, como en Zobra: 15,27 hectáreas de Pinus radiata y de diversos tipos de castaño en el monte Carrio, para absorber 3.207 toneladas de dióxido de carbono (se retiraron 583) y 532,22 hectáreas de los comuneros de Vilar, sembradas con pino del país y Eucalyptus nitens. Aquí también se retiraron 1.108 toneladas, y las empresas pueden adquirir los derechos de otras 2.204.
De los 23 arboledos totales la mitad, 12, están en Forcarei, de modo que a los ocho de Lalín se suma solo uno en Silleda y otros dos en Dozón. El de Trasdeza se localiza en el monte comunal de Xubín y fue promovido por la inmobiliaria madrileña Cartera Fagus SL. Aquí crecen pinos del país, abedules y robles en 38,59 hectáreas. Están disponibles los derechos de absorción de 3.318 toneladas (su intención es purificar 18.254). En cuanto a Dozón, los comuneros de Cardoufe y O Eirelo, por un lado, y los de O Gorgullón, por otro, se sumaron a esa iniciativa autonómica de Galicia Rexenera. Los primeros plantaron 36,58 hectáreas de pino del país y castaños, y tienen disponibles 1.277 derechos . En O Gorgullón crecen 45,09 hectáreas de Eucalyptus globulus, que limpiarán 8.187 toneladas durante los 40 años de permanencia en el programa. Buscan comprador 1.488.
Los montes de Pardesoa
Forcarei, además de concentrar buena parte de los proyectos de absorción, es el municipio donde más promueven plantaciones las empresas que quieren compensar su huella de carbono. La citada Cartera Fagus promueve la plantación de 31,25 hectáreas de pino y abedul en dos áreas distintas en la parroquia de Santa María Magdalena, para limpiar en conjunto 6.014 toneladas de aire. La misma firma cuenta con otro proyecto en otros montes comunales de Forcarei, en A Graña., con 22,76 hectáreas de pino del país y Pinus sylvestris.
En los montes de Pardesoa crecen varios proyectos. Dos están promovidos por Bosquia Nature: 6,77 y 1,01 hectáreas de distintas especies de pino. En ambos se prevén dos rareos para pasar de los 1.250 pies por hectárea a los 700. Solunion Seguros inscribió una parcela de 1,02 hectáreas, Naturgy otra de 1,01 y Canon España cuenta con una finca de 2,53. Caja Rural de Zamora cuida una siembra de 19,35 hectáreas en Ventoxo y otra de 23,47 en A Graña. Cierran la lista una plantación privada de pino y castaños que regenerará 1.717 toneladas de aire, un cultivo de la Asociación Forestal de Galicia en Pardesoa (33,74 hectáreas) y la repoblación del monte comunal en Coto Aciveiro-Castrelo, de 19,81 hectáreas y que promueve Forestación Galicia.
«As empresas deberían patrocinar tamén áreas e rutas»
Das 1.100 hectáreas de monte comunal de Zobra só están plantadas 25, e a intención do colectivo e chegar a xestionar 100. Agustín Zalabeite preside un colectivo con 42 integrantes e que funciona dende 1993. Das 1.100 hectáreas de monte desta parroquia só están plantadas 25, e a intención dos comuneiros é chegar a xestionar 100.
-Como funciona a adhesión ao rexistro de proxectos de absorción do Miteco?
-No caso de Zobra, fixemos a tramitación a través dun técnico forestal para inscribir unha plantación de 2013. Ese cultivo sométese a unha auditoría cada 5 anos para comprobar que está conservado e mantido. As toneladas de absorción calcúlanse en base á densidade e inclúen as entresacas. En caso de que haxa un incendio. existe un seguro, un fondo de compensación.
-Como se calcula o prezo que deben abonar as empresas polos dereitos de absorción?
-Existe un prezo de mercado, pero en Zobra déusenos o caso de que unha empresa nos ofrecía 5.000 euros por hectárea, de maneira que nos ingresaba a metade no momento da firma do contrato e a outra metade ao cabo de dous meses. Hai casos en que o prazo de pago pode ser ao longo dos cinco primeiros anos. Nós consultamos prezos e resulta que se no mercado está a 30 euros a tonelada, o intermediario da empresa ofréceche 10 para aumentar a marxe de beneficios.Nós tardamos tres anos en facer os trámites, resultan complexos e nese sentía a administración pública vai moi lenta, non che facilita a tarefa porque a normativa doMiteco non está desenvolvida de todo, e a nivel autonómico non hai.
-Nos últimos anos colleron pulo as rutas de sendeirismo, e Zobra pode aproveitar o tirón da súa paisaxe neste sentido, convertindo as plantacións nun reclamo a visitar.
-Así é, porque no Rego da Cabana, por exemplo, hai unha rexeneración natural con ericas ( é o brezo rubio), e o ideal sería que algunha empresa puidese participar económicamente coa dotación dunha área na zona con bancos e mesas, ou pagando o mantemento das rutas de senderismo. Temos que pensar que as plantacións capturan dióxido de carbono, pero tamén o fan os matorrais e o arboledo adulto. Mencionas as rutas de sendeirismo, e en Zobra temos unha de 27 quilómetros que puxemos en marcha no ano 2005, e a comunidade de montes séguese encargando do seu mantemenos, sin ningún tipo de axuda económica. O trazado discorre sobre camiños xa de vello, que antano estaban pechados, e que foron abertos pola comunidade de montes.
-Zobra e parte da Serra do Candán están dentro da Rede Natura 2000. Quizais interesa máis manter a paisaxe tal e como se rexenera, ou cre que a administración debe visitar cada lugar e ver de primera man o que se precisa acondicionar?
-Eu son axente forestal, e teño que dicir que a administración cada vez está máis alonxada dos cidadáns. En Zobra íamos sacar toxos e silvas dunha regata, e denegáronnos a axuda. Despois, pedimos unha subevnción para colocar mesas na Central da Cabana, e a resposta foi que a prioridade era actuar sobre a vexetación. Os técnicos si visitan as as zonas sobre as que queremos actuar, pero non falan con nós. Os comuneiros temos a intención de meter outras 10 hectárea ,máis de plantacións, e podemos metelas. Temos que lembrar que en Zobra nos anos 50 fixéronse plantacións de piñeiro pero prohibiúselles aos veciños que realizasen labores de pastoreo. De 1.100 hectáreas de monte só hao plantadas 25. O noso é un monte con moita pendente e pedregoso, pero con uceiras e convertido xa nun ecosistema natural que contribúe á paisaxe, e isto debería ter unha compensación económica.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía