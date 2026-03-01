Día Internacional de la Mujer
Azos marchará el 8-M a mediodía por Lalín
Redacción
Lalín acogerá el próximo domingo, 8 de marzo, una manifestación convocada por el colectivo Azos Feministas. La movilización del Día Internacional de la Mujer saldrá a las 12 horas desde el Kilómetro 0 y seguirá por Joaquín Loriga, con llamamiento a «toda la ciudadanía» para sumarse.
Bajo el lema ‘Polos nosos corpos, pola terra e pola vida’, la convocatoria pondrá el foco «na precariedade e a explotación laboral» de las trabajadoras del SAF, así como en la «desigualdade» vinculada «á escaseza de servizos e recursos e ao desamparo das mulleres do rural».
Como en años anteriores, la manifestación contará con una batucada organizada por personas de la asociación. Esta edición contará con el acompañamiento de Mulleres Bravas, con quienes las convocantes compartirán un almuerzo tras la movilización. «Continuemos sementando resistencia feminista», concluye el comunicado de Azos.
