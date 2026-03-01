«As empresas deberían patrocinar tamén áreas e rutas»
Como funciona a adhesión ao rexistro de proxectos de absorción do Miteco?
No caso de Zobra, fixemos a tramitación a través dun técnico forestal para inscribir unha plantación de 2013. Ese cultivo sométese a unha auditoría cada 5 anos para comprobar que está conservado e mantido. As toneladas de absorción calcúlanse en base á densidade e inclúen as entresacas. En caso de que haxa un incendio. existe un seguro, un fondo de compensación.
Como se calcula o prezo que deben abonar as empresas polos dereitos de absorción?
Existe un prezo de mercado, pero en Zobra déusenos o caso de que unha empresa nos ofrecía 5.000 euros por hectárea, de maneira que nos ingresaba a metade no momento da firma do contrato e a outra metade ao cabo de dous meses. Hai casos en que o prazo de pago pode ser ao longo dos cinco primeiros anos. Nós consultamos prezos e resulta que se no mercado está a 30 euros a tonelada, o intermediario da empresa ofréceche 10 para aumentar a marxe de beneficios.Nós tardamos tres anos en facer os trámites, resultan complexos e nese sentía a administración pública vai moi lenta, non che facilita a tarefa porque a normativa do Miteco non está desenvolvida de todo, e a nivel autonómico non hai.
Nos últimos anos colleron pulo as rutas de sendeirismo, e Zobra pode aproveitar o tirón da súa paisaxe neste sentido, convertindo as plantacións nun reclamo a visitar.
Así é, porque no Rego da Cabana, por exemplo, hai unha rexeneración natural con ericas ( é o brezo rubio), e o ideal sería que algunha empresa puidese participar económicamente coa dotación dunha área na zona con bancos e mesas, ou pagando o mantemento das rutas de senderismo. Temos que pensar que as plantacións capturan dióxido de carbono, pero tamén o fan os matorrais e o arboledo adulto. Mencionas as rutas de sendeirismo, e en Zobra temos unha de 27 quilómetros que puxemos en marcha no ano 2005, e a comunidade de montes séguese encargando do seu mantemenos, sin ningún tipo de axuda económica. O trazado discorre sobre camiños xa de vello, que antano estaban pechados, e que foron abertos pola comunidade de montes.
Zobra e parte da Serra do Candán están dentro da Rede Natura 2000. Quizais interesa máis manter a paisaxe tal e como se rexenera, ou cre que a administración debe visitar cada lugar e ver de primera man o que se precisa acondicionar?
Eu son axente forestal, e teño que dicir que a administración cada vez está máis alonxada dos cidadáns. En Zobra íamos sacar toxos e silvas dunha regata, e denegáronnos a axuda. Despois, pedimos unha subevnción para colocar mesas na Central da Cabana, e a resposta foi que a prioridade era actuar sobre a vexetación. Os técnicos si visitan as as zonas sobre as que queremos actuar, pero non falan con nós. Os comuneiros temos a intención de meter outras 10 hectárea ,máis de plantacións, e podemos metelas. Temos que lembrar que en Zobra nos anos 50 se fixeron plantacións de piñeiro pero prohibiúselles aos veciños que fixesen labores de pastoreo. De 1.100 hectáreas de monte só hao plantadas 25. O noso é un monte con moita pendente e pedregoso, pero con uceiras e convertido xa nun ecosistema natural que contribúe á paisaxe, e isto debería ter unha compensación económica.
