Aparece el cuerpo del vecino de Pontevea

La Guardia Civil anunció ayer la aparición del cadáver del vecino de Pontevea de 52 años desaparecido desde el pasado miércoles. El cadáver apareció a unos 200 metros del lugar donde había dejado su vehículo con las llaves puestas y las puertas abiertas. Fue un amigo que lo estaba buscando en el que lo encontró tras reconocer un bulto en el agua. Los GEAS de la Guardia Civil confirmaron y sacaron el cuerpo del agua.

