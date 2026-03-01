Spain Skills
Alumnos de bronce
Anxo Silva y Radoslaw Lisiecki, estududiantes de los IES Antón Losada y Aller Ulloa, vuelven a casa con dos terceros puestos en en la competición estatal. Participaron en Ebanistería y Desarrollo Web, y Galicia consiguió 7 medallas en total
La selección de estudiantes gallegos que esta semana compitieron en el campeonato SpainSkills 2026 dejó bien alto el listón, volviendo a casa con un total de siete medallas, entre las que destacan los bronces de los dos estudiantes de institutos de Lalín y A Estrada. Anxo Silva y Radoslaw Lisiecki consiguieron sendos terceros puestos sus respectivas categorías, Ebanistería y Desarrollo Web, muy meritorios dado el alto nivel de sus rivales.
El estradense Anxo Silva representó de una forma magistral a la Formación Profesional de Madera del IES Antón Losada Diéguez, consiguiendo un meritorio tercer lugar, en una competición que en sus propias palabras, «fue muy exigente», con largos horarios y alto ritmo de trabajo.
Lo mismo le sucedió a Radek Lisiecki, que participaba en nombre de la sección de informática del IES Ramón María Aller Ulloa, de Lalín. El estudiante había confesado «sentir la presión» de la alta competición, pero pese a que tuvo que enfrentarse a rivales con mucha más experiencia, eso no le impidió conseguir el bronce, igual que a su compañero estradense, poniendo así a la FP de las comarcas en el mapa.
