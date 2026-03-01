Polígono
La AED solicita al Concello mejoras para la actualización de Lalín 2000
Redacción
La Asociación de Empresarios de Deza (AED) traslada al Concello de Lalín la necesidad de solicitar una ayuda de la Xunta de Galicia para acometer mejoras en el polígono Lalín 2000, con el objetivo de modernizar sus infraestructuras y reforzar su competitividad.
El presidente de la patronal, David Campos, subraya el peso del parque en la actividad económica del municipio y defiende una intervención para la actualización de sus infraestructuras. La convocatoria autonómica constituye «unha oportunidade excepcional para modernizar o parque empresarial, reforzar a súa competitividade e mellorar a imaxe industrial de Lalín», señala.
Tras recabar aportaciones de asociados y realizar visitas técnicas, la entidad identifica como principales carencias el deterioro de la señalización horizontal, la falta de una zona de aparcamiento para camiones, aceras en mal estado, deficiencias de limpieza y mantenimiento, señalización vertical obsoleta o deteriorada, una iluminación mejorable en eficiencia energética y la necesidad de acondicionar accesos y viales interiores.
Entre las actuaciones que considera prioritarias figura el repintado integral de líneas de circulación, pasos peatonales, zonas de carga y descarga, así como la señalización y pintado de plazas de estacionamiento para turismos y vehículos pesados. También solicita intervenciones en las aceras para renovar pavimentos, adaptarlas a la normativa de accesibilidad, rebajar pasos de peatones y mejorar el drenaje superficial.
En materia de servicios, reclama reforzar la limpieza viaria, implantar puntos de recogida selectiva optimizados y promover campañas de concienciación empresarial. Además, insta a aprovechar la línea de ayudas para ampliar y modernizar la iluminación con tecnología led de alta eficiencia y sistemas de regulación inteligente, y para mejorar el firme de los accesos y de algunas vías interiores.
