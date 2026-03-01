Abierto el proceso de admisión del CEIP de Oca hasta el 20 de marzo

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Plurilingüe de Oca, en A Estrada, abre su plazo de admisión de nuevos alumnos para el próximo curso, que estará disponible para recibir solicitudes hasta el 20 de marzo. El centro está abierto de 8.45 a 13.45 horas y también dispone de servicio por las tardes en su biblioteca, en concreto, de 15.30 a 17.30 horas. A mayores, ofrece amplios espacios al aire libre para su alumnado, grupos reducidos, autobús, comedor y un huerto escolar. También forma parte de progamas como Xogade.