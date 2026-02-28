Transparencia
Tato propone cambiar el sistema de subvenciones en Agolada
La portavoz municipal del BNG en Agolada, Susana Tato, insta al Concello a elaborar bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a las asociaciones. Propone sustituir el uso habitual de subvenciones nominativas –previstas por ley como mecanismo excepcional– por un modelo ordinario que garantice los principios de publicidad, igualdad y transparencia. Defiende establecer líneas diferenciadas por ámbitos y criterios objetivos de reparto.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro