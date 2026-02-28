Tato propone cambiar el sistema de subvenciones en Agolada

La portavoz municipal del BNG en Agolada, Susana Tato, insta al Concello a elaborar bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a las asociaciones. Propone sustituir el uso habitual de subvenciones nominativas –previstas por ley como mecanismo excepcional– por un modelo ordinario que garantice los principios de publicidad, igualdad y transparencia. Defiende establecer líneas diferenciadas por ámbitos y criterios objetivos de reparto.