Edificios públicos

Silleda instala pictogramas para reforzar la accesibilidad

Pictogramas colocados en la casa consistorial. |

Pictogramas colocados en la casa consistorial.

El Concello de Silleda ha completado la instalación de pictogramas identificativos en las dependencias municipales para facilitar la orientación en los edificios públicos y hacer la administración más accesible. La medida busca reducir barreras cognitivas y favorecer la autonomía de personas con dificultades de comprensión lectora, diversidad funcional o menores. El objetivo es que cualquiera pueda orientarse sin necesidad de pedir ayuda. Algunos pictogramas proceden del banco de ARASAAC, portal aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa.

