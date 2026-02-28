Edificios públicos
Silleda instala pictogramas para reforzar la accesibilidad
El Concello de Silleda ha completado la instalación de pictogramas identificativos en las dependencias municipales para facilitar la orientación en los edificios públicos y hacer la administración más accesible. La medida busca reducir barreras cognitivas y favorecer la autonomía de personas con dificultades de comprensión lectora, diversidad funcional o menores. El objetivo es que cualquiera pueda orientarse sin necesidad de pedir ayuda. Algunos pictogramas proceden del banco de ARASAAC, portal aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa.
