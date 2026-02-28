Silleda instala pictogramas para reforzar la accesibilidad

El Concello de Silleda ha completado la instalación de pictogramas identificativos en las dependencias municipales para facilitar la orientación en los edificios públicos y hacer la administración más accesible. La medida busca reducir barreras cognitivas y favorecer la autonomía de personas con dificultades de comprensión lectora, diversidad funcional o menores. El objetivo es que cualquiera pueda orientarse sin necesidad de pedir ayuda. Algunos pictogramas proceden del banco de ARASAAC, portal aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa.