Silleda distingue a Lola Sangiao como (In)Visible del 8 de Marzo

El Concello de Silleda presentó la programación del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema 8M/365, con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres durante todo el año y reforzar el compromiso con la igualdad. Arranca con el nombramiento de Dolores Sangiao Cacheiro, Lola Sangiao, como ‘(In)Visible 8M 2026’, un reconocimiento a su trayectoria de compromiso con el tejido asociativo local.

Nacida en 1947 y asentada en A Bandeira desde joven, resume su vínculo con la localidad con una frase: «Sempre me sentín da Bandeira». Su nombre está ligado a la Festa da Empanada y, especialmente, al asociacionismo: en 2005 asumió la presidencia de la Asociación Cultural Vista Alegre, responsabilidad que desempeñó hasta hace apenas un mes. «Traballei sempre moi a gusto e sentín que dende esta casa podía emprender cousas novas», señala.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destacó su papel vertebrador en la vida social: «Lola é un referente na Bandeira, non só polo seu papel na Festa da Empanada, senón pola súa capacidade de unir, de sumar e de estar sempre disposta a colaborar. É desas persoas que fan mellor o lugar no que viven».

El acto central se celebrará el 8 de marzo a las 12:30 horas en el Centro Cultural Vista Alegre, e incluirá el nombramiento de la (In)Visible 8M 2026, la apertura de la exposición ‘Mulleres (In)Visibles’ –con la trayectoria de las 27 silledenses distinguidas– y el concierto ‘As mulleres damos a nota’.

Pero la programación empezará ya el viernes 6 de marzo con la colocación de la bandera feminista en la estatua de la Muller Labrega, en Silleda, y la iluminación de la Praza de A Bandeira. Al día siguiente, sábado 7, se representará el monólogo ‘Marcho que teño que marchar’, con Bea Campos, dentro del programa Silleda Teatro.

El sábado 14 de marzo se propone una jornada que une cultura, feminismo y educación afectivo-sexual: por la mañana (de 10:00 a 13:00) se impartirá el taller vivencial ‘Regueifando con pracer’, dirigido a mujeres y personas con identidad no binaria. Es gratuito, con plazas limitadas, y requiere inscripción previa en el 986 59 20 37. Por la tarde (19:00), se proyectará el documental homónimo.

El programa se cerrará el 21 de marzo (18:00) con el nombramiento de las dependencias municipales de Bienestar como ‘Espazo Mariló Bueno’, en homenaje a la vecina fallecida el pasado noviembre.

«Non é só unha conmemoración puntual, senón unha declaración de intencións. Falamos de igualdade os 365 días do ano e facémolo poñendo rostro e nome ás mulleres que abriron camiño», concluye Pena.