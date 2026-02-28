Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festa de Entroido

Santiso xunta hoxe 50 carrilanas na súa baixada

Os vehículos estarán guiados por 80 persoas entre as categorías de madeira, infantil e libre

Membros da organización posan nunha carrilana co logotipo da escudería de fondo.

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

A parroquia lalinense de Santiso celebra este sábado, 28 de febreiro, a súa 3ª Baixada de Carrilanas, unha cita integrada no programa do Entroido e que obriga a competir disfrazados. A Fume de Carozo, escudería organizadora, conta con medio cento de vehículos inscritos con 80 participantes, repartidos en tres categorías: madeira-adultos (14 carrilanas e 26 persoas), infantil (11 e 21) e libre (25 e 33).

A modalidade de madeira, a máis enxebre e orixinal do evento, esixe bólidos construídos nun 70% con este material, con liberdade de introducir outros para a dirección e as rodas. Na categoría libre, tamén para adultos, admítese calquera vehículo de inercia, sexa ou non de madeira: karts sen motor, drift trike, skeleton ou GX, en formato individual ou colectivo.

Na infantil compiten menores de idade, con inscritos desde 4 ata 14 anos. Poden baixar en carrilanas de madeira ou noutro vehículo admitido pola Federación de Deportes de Inercia. Aquí non se busca a velocidade, senón a participación, polo que haberá premios para todos, desde a carrilana que leve máis madeira ata a máis preguiceira, currada, sorprendente, colorida, orixinal, kamikaze, reciclada, aerodinámica ou divertida.

O programa arrincará pola mañá coa recepción e verificación das carrilanas desde as 9.00 horas; ás 10.30 será a quenda infantil; e haberá recoñecemento do circuíto cronometrado para clasificación a partir das 11.00, coa primeira proba infantil ás 13.00. A baixada principal comezará ás 16.00 horas, polo que se pide estar no lugar, como moi tarde, ás 15.30. A proba contará cun sistema de cronometraxe alugado á organización do Rali do Cocido, que tamén enviará tres técnicos para o seu manexo.

A xornada completarase cunha gran comida popular elaborada por O Marenteiro, con bebidas, empanada, tortilla, polbo, churrasco, sobremesas, cafés e chupitos: 35 euros por adulto, 17 euros para nenos de 5 a 10 anos (medio menú) e gratis ata os 5. Haberá sesión vermú con DJ David Expósito e actuación do Grupo Eureka, ademais de carpa con calefacción, sorteos de produtos dos patrocinadores (incluído un remolque de leña) e concurso de disfraces sobre as 20.30 horas, con premios. Haberá servizo de cafetería e chocolate con churros ata o fin de festa, pero está «terminantemente prohibido» facer botellón.

A organización agradece a colaboración de empresas da zona e do polígono, así como de boa parte do comercio local. Como contrapartida, cabe reseñar que a maioría dos premios serán vales para mercar nos establecementos. Tamén destacan o apoio do Concello de Lalín.

TEMAS

