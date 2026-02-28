Las Santas Tapas de A Estrada estrenan un formato combo: pincho y bebida por 3,5 euros

El Concello y la Asociación Hostaleiros da Estrada están trabajando ya en conjunto en una nueva edición de las jornadas de degustación gastronómica de las Santas Tapas, una iniciativa que se viene celebrando con gran aceptación entre el público, local y foráneo, desde hace ya trece años en diferentes locales del casco urbano estradense en el marco de la Semana Santa. El concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, adelantó que una de las novedades de esta convocatoria será el estreno del formato «combo», una apuesta que la administración municipal respaldará económicamente en sustitución de la «Santa Tapa Xove» ideada el año pasado.

Durán se reunió a lo largo de esta semana con integrantes de la asociación que representa a los hosteleros del municipio para ir avanzando en el diseño de esta propuesta, un encuentro en el que se alcanzaron ya varios acuerdos, como el comienzo de la propia campaña de promoción en redes sociales para generar expectación entre el público desde esta semana. Según indicó el edil estradense, la previsión es que este año participen en las Santas Tapas un total de 21 establecimientos, si bien esta cifra aún puede variar.

Los locales serán distribuidos, previsiblemente, en cuatro rutas y servirán sus sugerencias culinarias entre la tarde del miércoles 1 de abril y la del domingo 5. El precio de la tapa será el mismo que el del año pasado: 3 euros.

Si el año pasado el Concello de A Estrada cubría parte importante de la bautizada como «Santa Tapa Xove», abaratando el coste de la consumición para los sectores más jóvenes, esta vez se decidió cambiar este respaldo por el financiamiento de una parte de los «combos». Cada uno de ellos estará compuesto por la tapa de cada local y la consumición de un agua o un corto de cerveza, con un precio conjunto de 3,5 euros.

El Concello de la Estrada realizará esta aportación para un total de 3.500 combos, con la previsión de que estos se distribuyan de manera igualitaria entre los locales participantes. Durán explicó que el cambio obedece a que, de este modo, la contribución municipal llega al conjunto de la ciudadanía.

Venta anticipada

Además, una de las particularidades de este formato combo es que se reserva a la venta anticipada, buscando favorecer la participación en estas jornadas gastronómicas. De esta manera, las personas que quieran acceder a esta combinación de tapa y bebida tendrán que adquirir previamente los tickets de los combos en los locales participantes. La idea es que estén disponibles entre el 13 y el 27 de marzo en los locales que ofrecerán las Santas Tapas.

Noticias relacionadas

Al igual que sucedió en la edición del año pasado, los hosteleros participantes elegirán si en sus propuestas en pequeño formato se decantan por la cocina tradicional o la de innovación.