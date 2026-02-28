Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CEIP Nosa Señora da Piedade

Una pancarta para reivindicar obras

El cartel que colocó la ANPA del centro educativo. |

redaccion

Vila de Cruces

Desde este jueves el CEIP Nosa Señora da Piedade, de Vila de Cruces, luce una pancarta que reivindica obras de reforma en los dos inmuebles de Infantil y de Primaria. El colectivo de padres y madres optó por colocar este cartel como una medida más de presión ante la pasividad de la Xunta a la hora de solucionar problemas de humedades en los dos edificios y mejorar los aseos.

Existe un proyecto de unificación de las dos secciones, presentado en 2024, y que la Consellería de Educación mantiene, según indica el PP local. Tanto desde Xuntos polo Noso Concello como desde el BNG (que reivindica las obras y la unificación desde hace años) se insiste en la necesidad de acometer las obras para mejorar el día a día de toda la comunidad educativa.

