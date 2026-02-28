Lalín licita por 1,24 millones la limpieza de instalaciones municipales

El Concello de Lalín ha sacado a concurso la limpieza de instalaciones municipales, estructurado en seis lotes (centros escolares urbanos y del rural, escuelas infantiles, locales culturales, deportivos y otros), tal como recoge la convocatoria publicada ayer en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El presupuesto base de licitación asciende a 1.240.597,24 euros y la duración del contrato es de dos años.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y con presentación electrónica de ofertas. El pliego contempla que las empresas puedan concurrir a uno o varios lotes, aunque con un límite: podrán presentarse como máximo a tres y también optar a ser adjudicatarias, como máximo, de tres. El plazo para presentar propuestas finaliza el 6 de abril a las 10.00 horas.

El procedimiento fue aprobado en la junta de gobierno local del 20 de febrero, en la que también se autorizó un contrato menor para instalar persianas de aluminio en aulas del CEIP Manuel Rivero y en la escuela infantil municipal (comedor y cocina), por 4.710,53 euros.

Convenio urbanístico

El gobierno aprueba un convenio urbanístico que le aportará terrenos entre el Paseo do Pontiñas y el centro comercial. Es un desarrollo particular para la creación de una zona residencial, con cesión de terrenos de equipamiento al Concello, dando continuidad a la franja que discurre hasta el Lalín Arena.