Demografía

Lalín entrega cestas natalicias a nueve familias

Lalín entrega cestas natalicias a nueve familias |

Lalín entrega cestas natalicias a nueve familias |

El Concello de Lalín entregó cestas a nueve familias, siendo beneficiarios 68 bebés. Están compuestas por productos básicos para el cuidado de los recién nacidos. Siete son del casco urbano y dos de Goiás.

