Jaque al Rubik desde Lalín

A sus 14 años, Sergio Márquez ha demostrado que la precisión no es cuestión de edad, sino de destreza y temple. Este alumno del IES Aller Ulloa de Lalín se alzó el pasado diciembre en Tarragona con el título de campeón de España de Rubik’s Clock, una variante circular y mecánica que se ha convertido en su gran especialidad. Aunque el ecosistema de la competición oficial ofrece desde los clásicos cubos hasta complejos dodecaedros, Márquez encontró en el Clock su disciplina predilecta. Según explica, su elección fue estratégica pero también emocional: optó por esta categoría al detectar una menor competencia que en otras áreas, pero sobre todo porque es la que más disfruta practicar.

Lejos de la imagen del competidor obsesionado con la gloria global, Sergio mantiene una perspectiva pragmática y rotativa sobre su carrera; para él, el objetivo ideal no es necesariamente un campeonato del mundo, sino alcanzar la excelencia en España dentro de una categoría para luego saltar a la siguiente. Pese a su humildad, sus resultados hablan por sí solos: además de su corona nacional en Clock, el joven lalinense ostenta el récord gallego en el cubo de Rubik tradicional, su segunda gran categoría. Márquez desmitifica la complejidad del proceso asegurando que, aunque al principio pueda parecer imposible, resolverlo es relativamente fácil si se abandona la rigidez de los patrones y se apuesta por la capacidad de análisis individual.

En el caso del Clock, el desafío cambia: «Te dan un tiempo para mirarlo y, a partir de ahí, negociar la solución», relata el joven campeón, subrayando que cada resolución es una negociación directa con los engranajes. Además, Sergio aprovecha para derribar uno de los mitos más extendidos sobre el «speedcubing»: la supuesta necesidad de ser un experto en matemáticas. Para él, no existe una relación directa entre ambas disciplinas, defendiendo que el éxito en estos deportes mentales depende de «habilidades que van mucho más allá de los números y las fórmulas matemáticas».

Rompecabezas

El Rubik’s Clock es un rompecabezas mecánico de dos caras, inventado en los años 80 y patentado por Ernö Rubik, que se diferencia radicalmente del cubo tradicional por su forma plana y circular. El dispositivo cuenta con un total de 18 relojes (9 en cada cara) y su objetivo principal es lograr que todas las manecillas de ambos lados apunten simultáneamente a las 12 en punto. Para manipularlo, el usuario utiliza cuatro botones o «pines» centrales que pueden subirse o bajarse, lo que determina qué grupos de relojes se mueven al girar las cuatro ruedas situadas en las esquinas. Este puzzle es una de las categorías oficiales de la World Cube Association (WCA) y, aunque posee más de 1,2 billones de combinaciones, es valorado en el «speedcubing» por ser relativamente sencillo de aprender de forma intuitiva, ya que no requiere la memorización de algoritmos complejos como otros cubos. En la actualidad, versiones modernas como el Clock magnético de QiYi han optimizado el mecanismo con imanes para ofrecer giros mucho más rápidos y precisos.

Cabe recordar que hoy el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis acogerá por vez primera el torneo oficial de «speedcubing» Lalín Open. Sergio Máquez competirá por vez primera ante su público junto a otros especialistas de este deporte mental universal.