Las Festas do San Paio organizan un «Grand Prix» para recaudar fondos

La comisión de las Festas do San Paio de este año ya trabaja desde hace meses con el objetivo de confeccionar un programa que guste a los vecinos. Para ello sin embargo harán falta fondos. Al margen de las ayudas que reciban por parte del Concello y de las aportaciones de empresas y vecinos, desde la nueva comisión han decidido poner en marcha algunas iniciativas que les permitan aumentar su presupuesto. La primera de estas propuestas tendrá lugar el día 18 de abril y desde luego no se le puede negar ni su ambición ni su imaginación.

Iván Lorenzo, presidente de la comisión del San Paio, anunció que van a organizar un concurso tipo «Grand Prix». Es decir que simularán el formato del conocido programa de televisión española en la zona deportiva de A Estrada. Si en el concurso presentado por Ramón García municipios de toda España enviaban a sus representantes a participar, en esta versión estradense serán las asociaciones las que están invitadas a competir. Lorenzo remarcó que esta invitación está abierta a asociaciones de todo tipo, desde culturales a vecinales, pasando por entidades rurales o de mujeres. También pueden sumarse comisiones de fiestas de las parroquias. Pero además, la inscripción no se limita solo a entidades de A Estrada, ya que también pueden participar equipos llegados de otros municipios de Galicia o incluso de fuera.

Naturalmente, esta participación tiene un aliciente más allá de pasar un rato divertido, ya que habrá importantes premios para los mejores. Así, el ganador se llevará 2.000 euros, un dinero que después pueden invertir en iniciativas de su asociación o comisión. El segundo clasificado ganará un vale de 300 euros en fuegos artificiales, mientras que el tercero tendrá una comida gratis para los participantes.

La forma de participar es sencilla. Las entidades que decidan sumarse a esta iniciativa deberán crear un equipo con un mínimo de cinco y un máximo de ocho personas. No tienen sin embargo por qué limitarse a un equipo, ya que una misma asociación puede competir con varios. Después llegará el momento de la competición, superando pruebas de diferente tipo, desde habilidad a ingenio. Estas pruebas serán diseñadas y organizadas por Anacos Educativos. La idea es similar el formato ya histórico Grand Prix, aunque salvando las distancias a nivel de medios. La semana que viene está previsto anunciar cómo formalizar la inscripción.

Música, comida y fiesta

Noticias relacionadas

La programación preparada para el 18 de abril en la zona deportiva no termina ahí. La jornada dará comienzo con una sesión vermú con DJ y actuación del grupo de Priscila Dance. Habrá también degustaciones gastronómicas, tanto al mediodía como al finalizar el concurso –que está previsto extender de 16.00 a 20.00 horas–, cuando se realizará la presentación de la nueva temporada de la orquesta Galilea.