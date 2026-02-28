Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festa do Xabarín el 12 de abril en Ribela

El campo de la fiesta de la parroquia estradenses de Ribela acoge el domingo 12 de abril su decimonovena Festa do Xabarín. Organizado por la Peña O Colmillo y con la colaboración de la Comisión de Festas, ofrecen un menú con entrante mexicano, pulpo á feira, jabalí y postre. También dispondrán de menús alternativos.

