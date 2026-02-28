Cita generacional
La Festa do Maior prevé reunir a un millar de personas el 22 de marzo
El Concello reforzó las condiciones del contrato del catering tras los problemas del año pasado
Samuel PErnas
A Estrada reeditará la Festa do Maior el domingo 22 de marzo en el anexo del pabellón municipal Manuel Coto Ferreiro. La cita está dirigida a las personas mayores de 65 años empadronadas en el municipio y contará con un límite de mil asistentes. El precio por comensal será de 10 euros, y las entradas se podrán adquirir desde el 2 de marzo hasta el día 16.
Las puertas se abrirán a las 12.30 horas y media hora después comenzará la actuación musical del grupo local Tequexetéldere, que amenizará la llegada de los asistentes. La comida se servirá a partir de las 14.00 horas. Tras el café, se celebrará el acto de homenaje a las personas asistentes de mayor edad. Como es habitual, habrá música y baile a cargo de la orquesta Los Satélites, y la clausura está prevista alrededor de las ocho de la tarde.
El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, explicó que «este ano os pregos do contrato recollen de maneira detallada as cantidades mínimas por comensal, co obxectivo de garantir a calidade e a suficiencia do servizo. Así, establécense para o menú 200 gramos de empanada por persoa, 750 gramos de polbo, dúas racións de carne ao caldeiro con patacas, 100 gramos de torta de Santiago e servizo completo de bebidas», para evitar nuevos inconvenientes.
Louzao reconoció que la pasada edición quedó «empañada por incidencias na execución do contrato, que provocaron retrasos e desaxustes no servizo. Aprendemos do ocorrido e reforzamos os pregos para asegurar a calidade e a cantidade dos produtos».
La edil de Servicios Sociais, Amalia Goldar, indicó que aquellas personas que necesiten llevar acompañante, este podrá ir aunque sea menor de 65 años. También remarcó que existe la posibilidad de elaborar menús sin gluten para personas intolerantes, y que «o importante é desfrutar dunhaxornada de festa e reunión».
