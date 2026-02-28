Empleo
A Estrada y Silleda suman veinte contratos con fondos provinciales
La Diputación de Pontevedra ha aprobado ayudas por 1,8 millones de euros dentro de la línea 3 del Plan +Provincia 2026-2027 para impulsar la creación de 133 puestos de trabajo en diez concellos, entre ellos Silleda y A Estrada. El municipio estradense contará con 253.000 euros para incorporar a trece empleados, entre electricistas, albañiles, peones forestales, un conserje y un auxiliar de biblioteca. Y el de Trasdeza recibirá 124.000 euros para contratar a siete trabajadores: cinco operarios, un barrendero y un conductor de camión.
