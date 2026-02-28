Homenaje póstumo
A Estrada recuerda a la karateca Mariluz Barreira «Malusa»
El gimnasio Shaolin y el club A Cambadela, con la colaboración del Budoyama, organizaron ayer en el MOME un homenaje a la fallecida karateca Mariluz Barreira «Malusa». Se trató de un emotivo acto en el que recordaron la figura de una mujer que a principios de los años 90 fue la primera campeona de España de kárate estradense. Severino Gómez, su entrenador, fue protagonista en ese recuerdo, ante los numerosos amigos que acudieron a la cita.
