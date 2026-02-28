Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada acoge el 28 de marzo Percustrata

La Praza do Concello de A Estrada acogerá el 28 de marzo la segunda edición del festival Percustrata, que reunirá a más de 400 integrantes de 20 agrupaciones batuqueras, que organiza esta asociación junto a la escuela de Latexo Percusión. Habrá concursos, desfiles, obradoiros y mucha música.

