A Estrada acoge el 28 de marzo Percustrata

La Praza do Concello de A Estrada acogerá el 28 de marzo la segunda edición del festival Percustrata, que reunirá a más de 400 integrantes de 20 agrupaciones batuqueras, que organiza esta asociación junto a la escuela de Latexo Percusión. Habrá concursos, desfiles, obradoiros y mucha música.