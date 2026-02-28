Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Letras

Encuentro literario sobre Xosé Luna

Encuentro literario sobre Xosé Luna |

Encuentro literario sobre Xosé Luna |

Lalín acogió ayer un encuentro literario-gastronómico sobre la obra del escritor y poeta estradense, Xosé Luna Sanmartín. El autor estuvo acompañado de las profesoras Susana Gómez Varela, Ana Gaiteiro y Belén Mariño. La cita tuvo lugar en el Restaurante Asturiano de la capital dezana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents