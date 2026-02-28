Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Documental sobre Otero Pedrayo

El edificio sociocultural de Lalín, en la calle Manuel Rivero, acogerá la proyección del documental ‘Ramón Otero Pedrayo. Dereito á paisaxe’, dirigido por María José Bravo Bosch. La solicitud del salón de actos ha sido cursada por la productora Arthur Gordon SL para el 29 de mayo, de 20.00 a 21.30 horas, y autorizada por la junta de gobierno.

