Documental sobre Otero Pedrayo

El edificio sociocultural de Lalín, en la calle Manuel Rivero, acogerá la proyección del documental ‘Ramón Otero Pedrayo. Dereito á paisaxe’, dirigido por María José Bravo Bosch. La solicitud del salón de actos ha sido cursada por la productora Arthur Gordon SL para el 29 de mayo, de 20.00 a 21.30 horas, y autorizada por la junta de gobierno.