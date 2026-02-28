Medio natural
La Diputación activa ayudas para mejorar los hábitats de caza menor
Redacción
La Diputación aprueba las bases de una nueva línea de ayudas para la protección del medio natural de la provincia, dotada con 120.000 euros y a la que pueden acogerse sociedades de caza y asociaciones de cazadores. Esta convocatoria cubre actuaciones para la mejora del hábitat de la caza menor, como rozas, siembras o podas, además de medias que mejoren la adaptación de las especies a ese hábitat, como la compra de siembras y pesticidas legalmente autorizados o el mantenimiento de los Tecores.
La ayudas tienen un tope de 3.000 euros y no pueden exceder el 80% del presupuesto, que en cualquier caso no podrá rebasar los 3.750 euros. La Diputación incide en que el aprovechamiento cinegético tiene un gran arraigo en Galicia y abarca más del 80% del territorio. Es, además, una herramienta que contribuye a equilibrar las poblaciones de fauna y a conservar los hábitats.
