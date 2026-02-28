Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian la sucieda de la Avenida de Santiago

Los vecinos de la Avenida de Santiago de A Estrada denuncian que «la suciedad campa a sus anchas y nadie corrige esta desidia que ya arrastramos desde hace años en nuestro barrio». Exigen el cumplimiento de los servicios básicos de limpieza y mantenimiento para frenar una situación de suciedad e inseguridad ya habitual.

