Denuncian la sucieda de la Avenida de Santiago
Los vecinos de la Avenida de Santiago de A Estrada denuncian que «la suciedad campa a sus anchas y nadie corrige esta desidia que ya arrastramos desde hace años en nuestro barrio». Exigen el cumplimiento de los servicios básicos de limpieza y mantenimiento para frenar una situación de suciedad e inseguridad ya habitual.
