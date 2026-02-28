Curso de igualdad de Cruz Roja en Lalín

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruz Roja Española impartirá un curso de igualdad de oportunidades en Lalín. La entidad ha obtenido permiso para utilizar la sala diáfana del edificio sociocultural. El proyecto de inserción sociolaboral y apoyo al emprendimiento rural se desarrollará los días 4 (de 8.00 a 15.00) y 7 de marzo (de 9.00 a 14.00).

