Curso de conducción de vehículos en la Agasp

La Agasp impartirá en A Estrada formación especializada en conducción de vehículos todoterreno para el voluntariado de Protección Civil, que serán realizados de manera semipresencial. Los interesados pueden inscribirse a través de la web de la academia hasta el 16 de marzo para las sesiones del primer semestre.

