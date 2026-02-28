Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso do Sector Vexetal en el Mome

El Sindicato Labrego Galego celebra mañana en A Estrada su Congreso do Sector Vexetal para renovar cargos y definir su estrategia ante la crisis climática para los próximos cuatro años. En la reunión, que comenzará a partir de las 11.00 horas en el Mome, participan también Comisións Labregas.

