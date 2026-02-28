El Concurso de Disfraces reparte casi 6.000 euros en premios y trae 17 comparsas

El Concello de A Estrada cerró el plazo de inscripción para el concurso de disfraces que se celebrará mañana después de que el mal tiempo impidiese desarrollarlo en su fecha inicial del 16 de febrero. Figuran un total de 24 inscritos, si bien la mayoría de los participantes serán comparsas (17), llegadas de distintos puntos de la geografía gallega.

La administración municipal duplicó los premios en metálico de este concurso, con la idea de fomentar la participación de grandes comparsas. Conscientes de que son grupos numerosos,y muchas veces llegados de otros municipios, la cuantía de los premios fue elevada de los 2.860 euros de 2025 a los 5.860 actuales.

En la categoría de grupos están anotados 17 competidores, procedentes de numerosos concellos. En la categoría infantil no figuran inscritos, y en individual adulto y parejas solo hay 3 anotados, junto a un disfraz en las mascotas.

El desfile comenzará a las 16.30 horas en la calle Antón Losada Diéguez, aunque no arrancará hasta las 17.00. El itinerario recorrerá las calles del casco urbano y rematará en la Praza da Feira. El primer premio en la categoría de grupos se podrá llevar 2.000 euros, el segundo 1.500, el tercero 1.000 y el cuarto 500. También hay un premio especial de 450 euros para el mejor grupo local, que tendrá que estar formado por un 50% de estradenses.