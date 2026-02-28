Las comarcas mantienen el pulso del empleo: 25.203 afiliaciones medias

La Seguridad Social en Deza y Tabeirós-Terra de Montes promedió 25.203 afiliaciones en enero, según la última actualización del Instituto Galego de Estatística (IGE). Esta cifra corresponde a la afiliación media mensual, calculada como el promedio de los días hábiles y asignada al municipio de residencia de la persona afiliada. Deza suma 15.958 y Tabeirós-Montes, 9.245. El mapa municipal confirma el peso de las dos cabeceras, A Estrada (8.128 afiliaciones medias) y Lalín (8.117), seguidas por Silleda (3.864), Vila de Cruces (1.899), Forcarei (1.117), Rodeiro (908), Agolada (776) y Dozón (394).

Por regímenes, el perfil comarcal también difiere. En Deza, el Régimen General reúne 10.622 afiliaciones medias y el de Autónomos 4.768 (casi el 30% del total comarcal), a las que se suman 323 en el agrario, 244 en hogar y 1 en mar. En Tabeirós-Montes, el Régimen General alcanza 6.960 y los autónomos 1.988 (algo más del 21%), con 81 en agrario, 214 en hogar y 2 en mar. En el conjunto, el Régimen General aporta 17.582 afiliaciones medias (casi el 70% del total) y los autónomos 6.756 (en torno al 27%), además de 404 en agrario, 458 en hogar y 3 en mar.

Junto a esa «temperatura» media, el IGE ofrece una segunda lectura: la afiliación a final de mes, una foto fija del último día. Las comarcas cerraron enero con 25.278 afiliaciones (16.006 en Deza y 9.272 en Tabeirós-Montes), 75 por encima de su propia media mensual (25.203). En la comparativa con el cierre de diciembre de 2025, el balance del primer mes de este año muestra un ajuste de 100 afiliaciones menos en el agregado comarcal: 25.278 en el último día de enero frente a 25.378 en el cierre de diciembre. Por comarcas, Deza cede 63 cotizantes y queda en 16.006 y Tabeirós-Montes se deja 37, hasta 9.272.

Ese descenso se aprecia en las principales cabeceras si se comparan cierres mensuales: Lalín baja de 8.198 (diciembre) a 8.148 (enero), A Estrada de 8.180 a 8.150, Silleda de 3.884 a 3.866, Rodeiro de 923 a 912, Agolada de 783 a 776, Dozón de 396 a 395 y Forcarei de 1.129 a 1.122; en sentido contrario, solo Vila de Cruces sube de 1.885 a 1.909. En el desglose por regímenes, Deza contabiliza 10.679 en el general, 4.773 autónomos, 306 agrario y 247 en hogar, mientras que Tabeirós-Montes suma 6.992 en general, 1.985 autónomos, 78 agrario y 215 en hogar (mar figura con secreto estadístico).