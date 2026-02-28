«Este campionato é unha lección de vida e unha aprendizaxe ideal»

El talento formado en los institutos de Deza y Tabeirós-Montes dio esta semana el salto al escaparate nacional de la Formación Profesional. Radoslaw Lisiecki, alumno del IES Aller Ulloa de Lalín, y Anxo Silva, del IES Antón Losada de A Estrada, compitieron esta semana en las Spain Skills tras proclamarse vencedores en las Galicia Skills en sus respectivas especialidades, que fueron Desarrollo Web y Ebanistería. Junto a ellos, sus tutores, Roberto Otero y Xabier Bernárdez, que los acompañaron a lo largo de todo este proceso que va más allá de la competición y que reivindica el nivel de la FP gallega. La experiencia que les dejó a ambos el campeonato, en el que disfrutaron a lo largo de toda esta semana de la convivencia con otros estudiantes de FP, será algo que recordarán durante mucho tiempo.

De Lalín a Madrid

Para Radek Lisiecki no fue ninguna sopresa la gran competencia: «Sabía que el nivel aquí iba a ser muy alto, y por eso creo que al principio estaba algo nervioso también. Sí que es verdad que me sentí un poco intimidado al principio, pero ya el segundo y el tercer día creo que me adapté bastante bien y que pude dar todo lo que lo que podía ofrecer en un primer momento, así que estoy contento con lo que hice».

El reto consistió en desarrollar «una base de datos y el front-end el primer día, el back-end el segundo, y un juego interactivo en Javascript el tercero», explicó el estudiante. A todo esto se le sumaban unas pruebas de velocidad denominadas speed tests, «que eran resolver unos ejercicios más simples, pero que también tuvieron su dificultad, como todo».

A pesar de los nervios iniciales, el alumno del Aller Ulloa destaca la camaradería con sus rivales: «Hice buenas migas con la mayoría; es un placer conocerlos y espero que podamos mantener el contacto y crear algún proyecto futuro».

Su tutor, Roberto Otero, no ocultó su orgullo, especialmente al ver a los alumnos exponer sus proyectos finales en inglés ante el jurado y el resto de competidores. «Verlos trabajar y darlo todo desde el primer minuto al último fue una experiencia maravillosa. Estoy absolutamente orgulloso de lo que hizo Radek», afirmó, subrayando que el nivel nacional es «altísimo», y que será muy complicado pelear por llevarse el oro de nuevo.

El joven ebanista estradense

En el área de Ebanistería, Anxo Silva también se enfrentó a una prueba de una gran complejidad técnica, consistente en la fabricación de una mesita auxiliar con cajón, puerta enchapada y patas inclinadas. «Foi bastante asfixiante, moi distinto a Galicia. Aquí ademais hai un nivel que non te esperas», relata Anxo con sinceridad tras tres jornadas de trabajo de hasta siete horas diarias. La dificultad fue tal que, según explican su tutor, Xabier Bernárdez, «ningún competidor logrou rematar o moble por completo». «Os nervios xogáronme en contra, pero quedo coa aprendizaxe de saber interpretar unha peza difícil por primeira vez e traballala ben», añadió el joven estradense.

Su tutor en el Antón Losada destaca que esta competición es una «lección de vida, onde os alumnos se ven coa tensión de traballar ao 100%, a xestión da frustración, a competición... Todo iso é unha aprendizaxe ideal para alguén con vocación de carpinteiro e ebanista. Aínda que as expectativas de podio sexan difíciles, a experiencia é impresionante», comenta Bernárdez.

Más allá de las medallas, que serán reveladas en una ceremonia a lo largo de esta mañana en la mayor parte de categorías, tutores y alumnos coinciden en que las Spain Skills son el mejor escaparate para la FP. «Merece la pena participar solo por la experiencia y las puertas que se abren a nivel regional, nacional e incluso europeo», remata Radek.