Cambian la sede del Gallego de karts por el mal estado de A Madalena

La Federación Gallega de Automovilismo informó en la jornada de ayer que la segunda prueba del Campeonato Xunta de Galicia de Karting que estaba previsto celebrar inicialmente en el Circuito de A Madalena, en Forcarei, tendrá lugar finalmente en el Circuito de Outeiro de Rei (Lugo) en las mismas fechas inicialmente planteadas.

Según explican desde la entidad federativa, el motivo del cambio de trazado se debe «al mal estado en el que se encuentra la pista pontevedresa debido a la sobreutilización de la misma durante los últimos tiempos». Desde la federación añadieron que lamentan en esta ocasión «no poder estar en uno de nuestros circuitos favoritos, pero creemos que la seguridad de los participantes es primordial en una federación como la nuestra».

Los entrenamientos colectivos tendrán lugar los días 28 y 29 de marzo y la carrera oficial se disputará los días 3,4 y 5 de abril, conforme al calendario autonómico. «Desde la Federación Gallega de Automovilismo queremos pedir disculpas ante esta decisión, aunque consideramos que es el correcto para el buen funcionamiento del certamen».

Cabe señalar que no es la primera vez que el mantenimiento del circuito de A Madalena está en el punto de mira. Esta instalación es de titularidad municipal, por lo que en muchas ocasiones se ha denunciado dejadez por parte del gobierno local en su cuidado y la falta de inversión, especialmente con el anterior gobierno del PSOE. La última de estas críticas llegó hace solo unos días, desde vecinos de la zona.

Desde la concesionaria del circuito no quisieron ayer realizar declaraciones sobre este inesperado cambio de sede para el Gallego de karting, aunque es cierto que sorprendió la forma de anunciar este anuncio por parte de la federación, especialmente al hablar de «sobreutilización» del circuito.

Esta puntualización se analiza como un ataque directo a algunas de las competiciones organizadas en el trazado, especialmente el reciente Máster de Galicia. Cabe recordar que esta prueba, que abre desde hace varios años y de manera simbólica la temporada de rallyes en Galicia está organizada por la escudería Forcarei Motorsport y reúne a algunos de los mejores pilotos de Galicia, además de a un gran número de aficionados. Sin embargo, no se organiza bajo el manto de la Federación Gallega de Automovilismo.