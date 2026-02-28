Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin

Santiso baixa a toda imaxinación

Oitenta persoas a bordo de medio cento de bólidos citáronse na 3ª Baixada de Carrilanas de Santiso

A creatividade e o bo humor foron os ingredientes principais deste particular epílogo entroideiro

As Carrilanas de Santiso, un novo desborde de imaxinación e velocidade

As Carrilanas de Santiso, un novo desborde de imaxinación e velocidade

Ver galería

As Carrilanas de Santiso, un novo desborde de imaxinación e velocidade / Bernabé / Javier Lalín

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

En Santiso, o Entroido non baixa: deslízase. A parroquia lalinense despediu febreiro co roncar mudo da inercia e o chiscar das plumas, das máscaras e das caretas da súa 3ª Baixada de Carrilanas. A proba organizada por A Fume de Carozo requería disfraz para poder competir aos oitenta pilotos que se deron cita a bordo de medio cento de bólidos –ou maneiras de soñar costa abaixo–, repartidos entre madeira, infantil e libre.

Coa imaxinación como volante, na categoría de madeira manda o enxebre: carrilanas feitas a base de táboas nun 70%. Na modalidade libre cabe todo o que teña rodas e valentía: karts sen motor, drift trike, skeleton… unha feira de inventos que desafían a gravidade. E na infantil, con participantes de entre 4 e 14 anos, a présa non é a meta, pois hai tantos premios como creacións, desde a máis preguiceira ata a máis kamikaze, a máis reciclada ou a máis divertida.

Noticias relacionadas

A creatividade e o bo humor foron os ingredientes principais deste particular epílogo entroideiro que encheu a parroquia de xente desde as verificacións matinais ata entrada a madrugada. Entre medias, comida popular, vermú con DJ, música, sorteos e concurso de disfraces.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents