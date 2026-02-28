Azos Feministas abre el 8-M con ‘regueifas’

Azos Feministas inicia la programación del 8M en Lalín con la proyección del documental ‘Regueifando con Pracer’, este miércoles 4 de marzo a las 19.30 horas en el edificio sociocultural. Protagonizado por jóvenes regueifeiras de Vila de Cruces, O Courel y Compostela, fue grabado íntegramente en la comarca dezana.