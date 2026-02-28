Aparece en el Ulla el cadáver del vecino de Pontevea desaparecido desde el pasado miércoles

La Guardia Civil anunció que han encontrado el cadáver del vecino de Pontevea de 52 años desaparecido desde el pasado miércoles. Agentes y buzos llevaban peinando varios kilómetros del río Ulla desde el momento en el que se dio la voz de alarma. Fue la hija del desaparecido la que dio el aviso después de que se apareciese su coche, con las puertas abiertas y las llaves puestas, en el entorno del puente medieval. Desde el primer momento se temió lo peor. Sin embargo, las malas condiciones del río, con mucho caudal tras varios meses de lluvias y con el agua muy turbia, dificultaban las tareas de búsqueda. Finalmente su cuerpo terminó apareciendo, cuando ya se temía que, al igual que ocurrió en casos similares anteriores, la búsqueda se prolongase durante semanas.

El cadáver del vecino de Teo apareció a unos 200 metros del lugar donde había dejado su vehículo. Fue un amigo que lo estaba buscando en el que lo encontró tras reconocer un bulto en el agua. os GEAS de la Guardia Civil confirmaron y sacaron el cuerpo del agua.