Absuelven a cuatro acusados de administrar de forma desleal una ganadería

La Sección 4ª de la Audiencia de Pontevedra ha dictado una sentencia absolutoria para los cuatro acusados en una causa por presuntos delitos societarios vinculados a la gestión y a diversos acuerdos adoptados en Ganadera del Piloño SL.

El tribunal concluye que, tras el juicio, no han quedado acreditados los elementos necesarios para sostener las penas que solicita la acusación particular: administración desleal, falseamiento de cuentas, apropiación indebida, falsedad documental, acuerdos abusivos y estafa procesal. Recuerda que, en parte, los acuerdos cuestionados ya habían sido analizados en la jurisdicción mercantil. La fiscalía solicitaba la absolución y la acusación particular, Contratas de Mobiliario Urbano SL; prisión e indemnización, pero la sala aprecia mala fe y temeridad en el mantenimiento de una acusación «insostenible», por lo que impone las costas a la parte acusadora. Cabe recurso de apelación en un plazo de diez días.