Abiertas las solicitudes para el +Benestar

El programa de termalismo +Benestar de la Diputación de Pontevedra, que ofrece estancias de 6 días y 5 noches hoteles con spa, sigue con sus solicitudes abiertas hasta el 13 de marzo, en las que cualquier persona empadronada en la provincia mayor de 55 años podrá inscribirse de forma telemática. Están ofertadas 2.127 plazas.