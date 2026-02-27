Stop Biometano Deza entrega 2.248 firmas contra la planta en Agolada

La plataforma Stop Biometano Deza, con la colaboración de Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde, entregó esta semana 2.248 firmas «recogidas hasta el momento» contra la planta de biometano que se proyecta en el municipio de Agolada y que promueve el fondo de inversión Mapfre Energías Renovables II FCR. La entrega se formalizó en el Rexistro Xeral y, según la documentación presentada, va dirigida tanto al Concello de Agolada como a distintos departamentos de la Xunta –Medio Rural; Economía e Industria; y Medio Ambiente y Cambio Climático– para dejar constancia del respaldo social a las demandas del colectivo.

La plataforma subraya que las firmas reunidas son «casi tantas como el número de habitantes de Agolada» y concreta dos peticiones principales. La primera, a la Xunta de Galicia: Que no apoye políticamente la iniciativa y que no la declare «de utilidad pública», ni la tramite como proyecto industrial estratégico (PIE) o de interés autonómico (PIA). La segunda va dirigida al Concello de Agolada: Que ejecute lo aprobado en el pleno del 9 de diciembre, cuando se acordó la suspensión temporal de licencias, autorizaciones y declaraciones responsables vinculadas a este tipo de instalaciones, con el objetivo de reformar la normativa municipal y «regular de forma restrictiva» su implantación.

El colectivo añade que tuvo conocimiento de que los promotores solicitaron informe de compatibilidad urbanística para dos posibles ubicaciones dentro del término municipal –Amance y Basadroa–, y critica que esas alternativas «son para ellos y ninguna para los vecinos». Señalan que, en ambos casos, la distancia sería de «sólo 500 metros» respecto a los núcleos de población más próximos. En ese punto, la plataforma recuerda que ya un decreto de 1961 fijaba una distancia mínima de dos kilómetros para actividades «insalubres, nocivas y peligrosas» y añade que, a tenor de criterios sanitarios de los que se hace eco, incluso dos kilómetros serían insuficientes.

El comunicado también eleva el tono en la crítica al modelo de esta industria: asegura que la expansión del biometano no resolvería problemas agrarios ni medioambientales y que, por el contrario, deterioraría la calidad de vida y la salud de la población, favoreciendo el abandono rural. En la misma línea, denuncia que el sector se nutre de fondos públicos y menciona «prácticas presuntamente corruptas o cuando menos bastante sospechosas», aludiendo a pagos y a contrataciones de consultoría para impulsar cambios normativos favorables.

Otro de los argumentos que esgrime se centra en el empleo: indican que, «tal y como la propia Mapfre reconoce», la planta generaría tres puestos de trabajo directos, pero podría destruir más, con impacto en negocios de hostelería situados a menos de dos kilómetros de Amance. Entre los ejemplos citan el Pazo de Eidián (siglo XVI) y Las Perseidas de Traspenas, un proyecto de turismo de naturaleza con capacidad para 40 personas.

Por último, la plataforma enmarca su rechazo en un debate más amplio sobre el futuro de la comarca. Afirma que cada vez más personas de otras zonas de España y de Europa muestran interés por residir en la «Terra do Medio», con viviendas que ya habrían sido visitadas o adquiridas por nuevos residentes. Y concluye apelando a una decisión política sobre el modelo territorial: Apoyar la implantación de este tipo de industria o mantener el atractivo de Deza como lugar para vivir.