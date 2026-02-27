Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Operativo

Sigue la búsqueda del desaparecido en Pontevea

Agentes y buzos de la Guardia Civil se toparon de nuevo con problemas por el estado del Ulla

Un buzo metido en el río (arriba). Operativos en la playa de A Praíña (izquierda). | FOTOS: BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Un buzo metido en el río (arriba). Operativos en la playa de A Praíña (izquierda). | FOTOS: BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Redacción

A Estrada/Teo

La desaparición de un vecino de Teo de 52 años en la jornada del pasado miércoles ha motivado una amplia movilización de medios en la localidad de Pontevea. El operativo de búsqueda, que comenzó la mañana en la que se le perdió la pista, continuó ayer su curso, centrando los trabajos a lo largo de varios kilómetros del río Ulla a su paso por la zona.

Los efectivos desplazados hasta el lugar, con agentes y buzos de la Guardia Civil, tuvieron que enfrentarse con los mismos problemas que el día anterior, con un río muy crecido después de las lluvias registradas en los últimos meses y con un agua muy turbia que impide ver nada, especialmente cuando el sol comienza a desaparecer. Finalmente el operativo se dio por finalizado en torno a las seis de la tarde, quedando de nuevo emplazados para la jornada hoy.

Noticias relacionadas

Sigue la búsqueda del desaparecido en Pontevea

Sigue la búsqueda del desaparecido en Pontevea

Fue la hija del desaparecido la que dio la voz de alarma después de que el coche del hombre fuese encontrado en la zona del puente medieval de Pontevea con las puertas abiertas y las llaves puestas. Además, sus pertenencias seguían dentro del vehículo. Esta ubicación hizo temer lo peor desde el principio, por lo que efectivos de la Guardia Civil y de Emerxencias, tanto del Concello de A Estrada como del de Teo, se desplazaron hasta el lugar para iniciar las labores de búsqueda del hombre, que reside en la localidad de Pontevea, en el tramo comprendido entre el puente medieval y el puente colgante de O Xirimbao. Mientras los efectivos peinaban ambos márgenes del río, buzos de la Policía Autonómica y de la Guardia Civil se zambullían para buscar por el agua. También se usaron drones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  5. Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
  6. Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
  7. El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
  8. Moda gallega en la gala de los Oscar con el director Oliver Laxe y el productor Xavi Font

Sanidad e infraestructuras copan los dictámenes del Consello Consultivo en 2025

Cazadores y sindicatos agrarios piden desde Lalín cambios en la Lei de Caza

La plaza olvidada de A Estrada

Sigue la búsqueda del desaparecido en Pontevea

José Ramón Vilela Giráldez, panadeiro e reposteiro: «En Galicia temos bo produto pero ás veces non sabemos vendelo como noutros sitios»

José Ramón Vilela Giráldez, panadeiro e reposteiro: «En Galicia temos bo produto pero ás veces non sabemos vendelo como noutros sitios»

Preparan la cuarta edición de la Feria de Abril en Souto de Vea

Inversión provincial de 110.000 euros en Sabucedo para reformar el entorno

Nuevo espacio para la estatua de los caballos en la plaza de la Farola

Tracking Pixel Contents