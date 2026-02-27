Operativo
Sigue la búsqueda del desaparecido en Pontevea
Agentes y buzos de la Guardia Civil se toparon de nuevo con problemas por el estado del Ulla
Redacción
La desaparición de un vecino de Teo de 52 años en la jornada del pasado miércoles ha motivado una amplia movilización de medios en la localidad de Pontevea. El operativo de búsqueda, que comenzó la mañana en la que se le perdió la pista, continuó ayer su curso, centrando los trabajos a lo largo de varios kilómetros del río Ulla a su paso por la zona.
Los efectivos desplazados hasta el lugar, con agentes y buzos de la Guardia Civil, tuvieron que enfrentarse con los mismos problemas que el día anterior, con un río muy crecido después de las lluvias registradas en los últimos meses y con un agua muy turbia que impide ver nada, especialmente cuando el sol comienza a desaparecer. Finalmente el operativo se dio por finalizado en torno a las seis de la tarde, quedando de nuevo emplazados para la jornada hoy.
Fue la hija del desaparecido la que dio la voz de alarma después de que el coche del hombre fuese encontrado en la zona del puente medieval de Pontevea con las puertas abiertas y las llaves puestas. Además, sus pertenencias seguían dentro del vehículo. Esta ubicación hizo temer lo peor desde el principio, por lo que efectivos de la Guardia Civil y de Emerxencias, tanto del Concello de A Estrada como del de Teo, se desplazaron hasta el lugar para iniciar las labores de búsqueda del hombre, que reside en la localidad de Pontevea, en el tramo comprendido entre el puente medieval y el puente colgante de O Xirimbao. Mientras los efectivos peinaban ambos márgenes del río, buzos de la Policía Autonómica y de la Guardia Civil se zambullían para buscar por el agua. También se usaron drones.
