Sanidad e infraestructuras copan los dictámenes del Consello Consultivo en 2025

Durante el año pasado el Consello Consultivo emitió cinco dictámenes vinculados a otras tantas quejas de ciudadanos de la zona respecto al funcionamiento de la administración pública. Estas consultas se centran en dos cuestiones: el funcionamiento de las infraestructuras y la atención sanitaria.

De los cinco expedientes, solo en uno se atiende (y de forma parcial) la solicitud de indemnización de la persona afectada, un vecino de A Estrada cuyo sótano quedó inundado el 24 de febrero de 2024 tras el atasco en la red de saneamiento. El reclamante presentó varias facturas y presupuestos de reparaciones, así como inventarios y fotografías de los muebles y electrodomésticos dañados, calculando que los destrozos ascienden a 67.539 euros. Interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial por parte del Concello da Estrada en marzo de 2025, y el 6 de junio el arquitecto municipal emitía un informe en el que confirmaba que la conexión con la red de sumideros carece de elementos de separación que eviten la entrada de aguas fecales en caso de atasco. «Compróbase tamén que a execución da rede pública é bastante deficiente, sen ningún pozo na saída da propiedade nin no punto de intersección coa rede xeral. O atasco desta rede é causa directa do asolagamento». Y añade que en las viviendas de nueva construcción el Código Técnico de Educación ya exige una válvula antirretorno para evitar esa entrada de fecales en las viviendas cuando hay un anegamiento.

El informe del arquitecto detecta daños en los armarios y en su interior, así como en electrodomésticos, y cuantifica las pérdidas en 17.391 euros, que la aseguradora del Concello eleva a los 38.163. Esta es la cifra que el Consello Consultivo considera que debe abonarse a la familia afectada.

Desde el Concello de A Estrada se emitieron otros dos asuntos. Uno de ellos, la petición de 17.742 euros por parte de una vecina tras caer en la avenida Benito Vigo, fue devuelta al Concello para cumplir los plazos de alegaciones. Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando la mujer tropezó con una loseta fuera de lugar y cayó al suelo, «sufrindo abrasións na faciana e no xeonllo dereito, a rotura dun incisivo, así como unha escordadura da interfalanxe proximal do segundo dedo da man esquerda». A la Policía Local no le constan más caídas en la zona ( a la altura de un bazar oriental) por el mismo motivo.

El arquitecto municipal y la Policía Local de A Estrada también emitieron sendos informes en un expediente en el que un vecino reclama 33.987 euros por un accidente de moto en agosto de 2023 (reclamó en octubre del año siguiente), tras derrapar en la gravilla a la altura del polideportivo e intentar corregir la trayectoria del vehículo. El Consello Consultivo desestima esa indemnización apoyándose en que el conductor iba a mayor velocidad de la recomendada (30 km/hora) y que sí había gravilla, pero el firme no presentaba socavones.

Los otros dos expedientes remitidos a este órgano de la Xunta proceden de Lalín y de Silleda. En el caso de Lalín, una vecina se operó en el Hospital HM Rosaleda para una implantación de prótesis de rodilla. Los dolores tras la intervención persistieron hasta una segunda operación, en 2023. En una revisión el doctor le comunica que el dolor procedía de «restos de material quirúrgico», que por lo visto se detectaron en esa segunda intervención médica, pero no recoge por escrito esta cuestión. Un informe del hospital mencionado alude a «la posible formación de esta fibrosis en pacientes intervenidos de ligamento cruzado anterior o de prótesis de rodillas». Además, en ninguna radiografía se percibieron restos de gasas.

El Consello Consultivo resalta la atención y numerosas pruebas médicas a que se sometió esta paciente así como otro vecino de Silleda, tras sufrir un ictus isquémico en febrero de 2024 y que falleció por una infección al cabo de un mes. En estos dos asuntos los afectados solicitaban una compensación económica de, respectivamente, 70.000 y 188.861 euros.