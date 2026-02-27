El PSOE lleva la petición de mejoras en el centro de día al Parlamento

La diputada socialista Paloma Castro defendió ayer en comisión parlamentaria la necesidad de que la Xunta acometa de manera urgente varias mejoras en el centro de día de Cerdedo-Cotobade. Se trata de la prolongación del voladizo que existe en el acceso al edificio, «de manera que cubra la entrada y garantice unas condiciones idóneas» cuando la meteorología es adversa, y de la ampliación de la zona exterior con el fin de habilitar en ella «más espacios de sombra y descanso». En este caso, es precisa la adquisición de la parcela anexa o, al menos, parte de ella. A esas actuaciones unió una reclamación: «que el Gobierno de Rueda restituya de manera urgente el servicio de transporte y actividades de ocio del que disponían las personas usuarias».

En el primer caso, es de una demanda reiterada, porque el Grupo Socialista en el Concello de Cerdedo-Cotobade ya la había llevado al pleno municipal en forma de moción. En aquella ocasión, la iniciativa concitó el apoyo unánime de las formaciones políticas, de modo que el alcalde adquirió el compromiso de trasladársela a la Xunta. «Sin embargo, pasados dos años, sigue sin haber novedad ninguna respeto de unas necesidades básicas para las personas usuarias del centro», apuntan desde el PSOE. La parlamentaria criticó que el PP se posicionase ayer en contra y votase no a la iniciativa socialista, cuando hace dos años mostró su acuerdo en el pleno municipal de Cerdedo-Cotobade.

Castro recordó que el centro de día, dependiente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, cuenta con 30 plazas, algunas de ellas de residencia, y lleva en funcionamiento desde el año 2008. A pesar de su reforma en 2024, los socialistas consideran que todavía quedan mejoras por realizar en el centro.