Forcarei
El PSOE denuncia la falta de arquitecto municipal
Redacción
El grupo municipal socialista de Forcarei denuncia la crítica situación en la que se encuentra el departamento de Urbanismo del Concello tras el cese, hace más de un mes, de la profesional que desempeñaba la asistencia técnica. Según el PSOE, esta falta de previsión del gobierno local está provocando un bloqueo administrativo que afecta a la paralización de la tramitación de licencias, emisión de informes o supervisión de obras para los vecinos del municipio. Verónica Pichel, portavoz del PSOE, denuncia que «este servizo municipal está paralizado desde fai máis de un mes, e os veciños e veciñas poden perder subvencións doutras administracións públicas por non poder cumprir prazos. Esiximos explicacións inmediatas e unha solución urxente».
