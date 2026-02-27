Una propuesta diferente
Preparan la cuarta edición de la Feria de Abril en Souto de Vea
Redacción
Souto de Vea acogerá la cuarta edición de la Feria de Abril, un evento organizado de nuevo por la Taberna O Quinteiro que cada año va aumentando su programa.
La fiesta tendrá lugar el sábado 18 de abril, a partir de las 13.00 horas. A esa hora será cuando abra la zona de vermú. Hora y media después dará comienzo la comida. La jornada contará con música en directo por la mañana y por la tarde con el grupo Branco e Negro. Contarán con paseos en carruaje de caballos si el tiempo lo permite. Están organizados por la Ganadería Bestilleiro. El menú constará de salmorejo, ensaladilla, camarones cocidos, tortilla de camarones, carrilleras y dulces caseros. Habrá sorteo de regalos y premios para el mejor vestido.
El precio es de 40 euros por persona. Las reservas se pueden realizar en el número de teléfono 696 060 674.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- Moda gallega en la gala de los Oscar con el director Oliver Laxe y el productor Xavi Font