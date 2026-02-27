Preparan la cuarta edición de la Feria de Abril en Souto de Vea

Souto de Vea acogerá la cuarta edición de la Feria de Abril, un evento organizado de nuevo por la Taberna O Quinteiro que cada año va aumentando su programa.

La fiesta tendrá lugar el sábado 18 de abril, a partir de las 13.00 horas. A esa hora será cuando abra la zona de vermú. Hora y media después dará comienzo la comida. La jornada contará con música en directo por la mañana y por la tarde con el grupo Branco e Negro. Contarán con paseos en carruaje de caballos si el tiempo lo permite. Están organizados por la Ganadería Bestilleiro. El menú constará de salmorejo, ensaladilla, camarones cocidos, tortilla de camarones, carrilleras y dulces caseros. Habrá sorteo de regalos y premios para el mejor vestido.

El precio es de 40 euros por persona. Las reservas se pueden realizar en el número de teléfono 696 060 674.