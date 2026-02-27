El PP de Agolada pide en una moción aumentar la vivienda social

La corporación de Agolada celebrará su pleno ordinario el próximo jueves, 5 de marzo, a las 10.00 horas. Desde la oposición el grupo mayoritario, el PP, presenta diversas mociones. Una de ellas defiende el incremento de la vivienda social en el municipio (con la cesión, por ejemplo, de las antiguas casas de los maestros). El partido que encabeza Carmen Seijas solicita el apoyo de PAyJ y BNG para sacar adelante otras cuestiones como el apoyo a las comisiones de fiestas de las parroquias, la ejecución de varias obras al amparo del Plan Marco de la Xunta y del +Provincia de la Diputación, y la cesión de los locales sociales a colectivos de vecinos y vecinas del municipio. También demanda «un bo uso do convenio» firmado con la Diputación en materia de recogida y protección de animales abandonados.

Desde el Grupo Mixto, Susana Tato presenta una batería de medidas para fijar gente joven en el municipio y una propuesta de mejora de las condiciones laborales y formativas del SAF de Agolada). Tato urge además la publicación del decreto de las concentraciones parcelarias paradas desde hace años, así como la aprobación del Plan Integral de Dinamización dos Pendellos, la limpieza del Monte Coteimil y la elaboración de las bases para ayudas a asociaciones. Este será el primer pleno ordinario que presida Óscar Val como alcalde del municipio agoladés.