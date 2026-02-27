El Pontiñas acoge mañana el primer «Lalín Open» de cubos de Rubik

Mañana Lalín se situará en el mapa internacional del deporte mental con la celebración del Lalín Open 2026. Este evento marca un hito al ser el primer torneo oficial de «speedcubing» organizado en la comarca, una cita que convertirá al Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis en el epicentro de una disciplina que combina destreza, estrategia y velocidad extrema. Organizado por la Asociación Galega de Speedcubing, el campeonato se regirá por los estándares de la World Cube Association (WCA), reuniendo a expertos de diversos países capaces de resolver el cubo de Rubik en menos de 10 segundos. La jornada contará con un especial atractivo local gracias a la participación de Sergio Márquez, natural de Lalín y vigente campeón de España en la modalidad de Clock, que pondrá a prueba su talento ante sus vecinos. La competición abarcará desde el formato 3x3 hasta modalidades de resolución con una sola mano. De forma paralela, la organización ha previsto actividades para el público general, incluyendo un evento no oficial patrocinado por la firma GAN Cube para aficionados de todos los niveles y un punto de venta especializado a cargo de Ukubom.com. Con el respaldo del Concello, esta iniciativa «refuerza la apuesta del municipio por eventos innovadores y educativos que dinamizan la cultura juvenil y proyectan la imagen de la localidad hacia el exterior», según sus promotores.