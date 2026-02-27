Pena pide que las obras cubran las necesidades de los vecinos

El gobierno local de Silleda valora las obras que realizará la Diputación en la EP-6503, la carretera que comunica Silleda con Siador y Refoxos. La diputada provincial Belén Cachafeiro dio a conocer este miércoles una inversión de casi 780.000 euros, en una visita que no se comunicó al ejecutivo municipal del PSOE.

La regidora, Paula Fernández Pena, admite que estas obras llegan en un momento necesario «para unha estrada clave na mobilidade urbana dunha das parroquias máis próximas ao casco», pero añade que una planificación compartida entre las dos administraciones permite optimizar recursos públicos, «evitar actuacións inconexas e ofrecer solucións duradeiras á veciñanza. A comunicación entre o Concello e a Deputación debería ser clave cando se trata de deseñar novas actuacións e servizos».

Un gobierno local conoce siempre de primera mano las necesidades de los vecinos, y Fernández Pena confía en que esta obra cubra esas demandas. El Concello ya solicitó formalmente el proyecto técnico, su presupuesto y el cronograma de contratación. «Este punto resulta especialmente relevante porque o goberno municipal ten prevista unha actuación nos accesos ao núcleo de Sestelo, o que fai imprescindible coordinar prazos e traballos».

Asfaltado

Para el gobierno trasdezano, las obras de la Diputación en este vial no pueden limitarse a la renovación del firme en determinados puntos. Es cierto que hay tramos que se encuentran en buen estado, pero «a lóxica territorial apunta á necesidade de incorporar cunetas tendidas transitables que conecten as sendas da estrada Silleda-Folgoso con Siador e Sestelo», añade la alcaldesa. Así se garantiza la continuidad y la seguridad en un tramo con tránsito diario y fuerte vinculación con la villa y que además está en el entorno del santuario de A Saleta.

El Concello también considera necesario que el proyecto incluya soluciones estructurales de drenaje, con cunetas tendidas en los puntos con acumulaciones recurrentes de agua, sobre todo en la zona de Currospedriños, donde hay viviendas al lado de la vía. En este sentido, el ejecutivo local tuvo que intervenir el año pasado por problemas de drenaje en Siador.

Noticias relacionadas

Silleda insiste en que su disposición para una colaboración institucional leal, dado que «as grandes infraestruturas deben executarse desde a cooperación e co obxectivo común de mellorar o territorio». Insiste en que esta inversión provincial es bienvenida, pero «agora o que corresponde é executar unha actuación coherente e á altura dunhas demandas» que arrastran años de respuesta.