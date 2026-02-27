Obras
Nuevo espacio para la estatua de los caballos en la plaza de la Farola
Las obras de reforma de la plaza de la Farola y su entorno marchan a buen ritmo con la vista puesta en el mes de mayo. La zona más avanzada es el entronque de la Rúa 56 con la San Paio, que aguarda abrirse al tráfico en breve. En este espacio ya se está dando forma a la nueva isleta, donde se volverá a colocar la estatua de los caballos.
