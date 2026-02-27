Lamazares exige al PP más agro y carreteras provinciales

El teniente de alcalde de Rodeiro, Alberte Lamazares, responde a las alusiones que le hizo el PP provincial y le reclama que priorice la gestión y las necesidades del interior. Le aconseja «centrarse na xestión das administracións que goberna» e «instar aos seus representantes en Bruxelas a defender os intereses do agro fronte aos coches de Alemaña e o aceite do sur».

El líder de Unidade por Rodeiro advierte de que las disputas internas en la Consellería do Medio Rural afectan a la tramitación de ayudas para la juventud. «A dirección xeral está pasando por difultades extremas grazas as disputas entre Elena Candia e Luís López», sostiene, y añade que «aquí os problemas e as disputas paganas os xóvenes» por los retrasos en «incorporacións e plans de mellora».

En clave provincial, insta a corregir políticas que, a su juicio, favorecen a las Rías Baixas frente al interior, y pide un plan de carreteras. De hecho, insta a Luis López, «no caso de que as vicepresidencias llo permitan», a sacar un plan específico para colaborar con el mantenimiento de las infraestructuras viarias, junto con un programa extraordinario de «entre 35 e 50 millóns de euros» para afrontar los daños de las danas.

En definitiva, replica al PP que «se deixe de escoitar a quen lle fale sobre as miñas amizades, que en todo lle dou a razón excepto no de ‘político nacionalista de máis peso da bisbarra’: son nacionalista e ando nos 84 kg».